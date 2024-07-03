Причину разлада Кудрявцевой с молодым мужем озвучил психолог: «Лера берет на себя не только роль жены»

Телеведущая Лера Кудрявцева уже 11 лет состоит с браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Он моложе жены на 16 лет. У супругов часто возникают ссоры на бытовой почве.

Игорь пожаловался, что Лера чрезмерно педантична в быту, а она, в свою очередь, обвинила мужа в безответственном поведении. По словам Кудрявцевой, молодой муж постоянно включает фоном телевизор, оставляет за собой немытые чашки, разбрасывает обувь и вообще неаккуратен.

Психолог Родион Барабанов считает, что в звездной семье присутствует определенный дисбаланс в ролевых установках.

«Лера уже взрослая, состоявшаяся, глубоко зрелая личность, имеющая многосторонний опыт в отношениях и в организации бытовой семейной жизни. Игорь младше, в опытном плане еще не оперившийся, поэтому она на себя во многом берет роль не только второй половинки, но и регулятора отношений, такого наставника, мудрого партнера, поэтому пытается руководить. Кроме того, Кудрявцева все-таки лидер, это видно по ее отношению к работе, проектам. И, как лидер, она, конечно, пытается влиять по ряду ключевых функций в семье», — пояснил специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, Игорь Макаров тоже стремится к лидерству, поэтому входит в конфронтацию с женой.

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