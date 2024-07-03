Любительнице диет, 62-летней Ирине Розановой, дала важный совет врач Мойсенко

Ирина Розанова призналась, что очень любит диеты и готовит сама. Фото: Global Look Press 

Сейчас актриса сидит на безглютеновой диете.

Актриса Ирина Розанова сообщила, что следит за своим здоровьем и всю жизнь периодически сидит на разных диетах, которые «очень любит». 62-летняя Розанова призналась, что сейчас придерживается безглютенового питания.

Насколько безопасна такая диета и как правильно питаться людям такого возраста, как Ирина Розанова, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro врач-диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, если человек садится на безглютеновую диету, не сдав предварительно анализы, но в итоге понимает, что избавился от проблем с желудочно-кишечным трактом, значит, это питание ему подходит. Однако лучше все-таки обследоваться на предмет непереносимости глютена, белка растительного происхождения, который присутствует в большом количестве продуктов. 

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«Глютен может быть как минимум раздражителем слизистой оболочки ЖКТ и может быть непереносимым генетически в принципе. И если самочувствие не только улучшается, но улучшается именно состояние желудочно-кишечного тракта, человек хорошо себя чувствует, при этом не набирает лишнего веса, такое питание следует использовать. 

Но в дальнейшем необходимо обследоваться, потому что как только восстанавливается кишечная среда, восстанавливается нормальное пищеварение. Изъятие глютена — правильный фактор на какой-то период времени, но не на всю жизнь. А потом обязательно нужно возвращать сбалансированный рацион. Нет такой диеты, которой нужно следовать пожизненно. Это лечебный фактор, который имеет свои критерии и устанавливается непосредственно в медучреждении врачом», — отметила Мойсенко.

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