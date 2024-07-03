«Из пухляка — в настоящего мачо»: тайну экстремально быстрого похудения Галустяна приоткрыла диетолог

Резко похудевший актер Михаил Галустян выложил в соцсетях новую фотографию. Поклонники засыпали его комплиментами, заявив, что из «пухляка он превратился в настоящего мачо».

Галустян сообщал, что похудел на 14 килограммов, так как пересмотрел свой рацион и занялся спортом. Однако некоторые диетологи считают, что актер худел на «Оземпике» и из-за этого даже осунулся и поседел. На новом фото Галустян выглядит намного лучше, его тело стало более мускулистым.

Врач-диетолог Римма Мойсенко не исключила, что Михаил Галустян мог принимать «Оземпик». По ее словам, препарат позволяет достаточно быстро похудеть, но одновременно запускает процесс старения за счет того, что уходит не только жир, но и мышцы.

«Если еще при этом не заниматься своей мышечная массой и не двигаться, то она будет падать и слабеть тургор кожи. Это выражается в провисании щек, внутренней стороны бедер и является фактором того, что человек очень быстро похудел. И, скорее всего, этот процесс идет на «Оземпике», — заявила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

Она отметила, что такое лекарство отнимает очень много сил и энергии и зачастую ведет к ухудшению общего состояния здоровья.

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