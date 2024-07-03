Чепурченко ответил на слова Стоуна о том, что он специально не попадал по тарелкам в «Выжить в Дубае»: «Я был расстроен»

В шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ участникам звездной команды предложили помочь «народникам» при помощи очередного испытания. Знаменитостей Павел Воля развлек стрельбой по летящим тарелкам. И заявил, если они выбьют большое количество целей, то смогут передать ужин соперникам.

Саша Стоун попал в семь тарелок из 10, Виктория Боня смогла сбить пять, Вячеслов Чепурченко сумел поразить только одну цель. В итоге Стоун заподозрил, что Чепурченко сделал это специально, поскольку после испытаний он единственный предложил не передавать соперникам ужин.

Однако Вячеслав Чепурченко заверил нашего журналиста, что это не так. Он был уверен, что справится с задачей великолепно, и сам удивился низкому результату.

«Я был очень расстроен, что мне не удалось попасть в большинство целей. К этому испытанию я приступал с полной уверенностью, что сейчас я покажу класс. Я умею стрелять по мишени, это у меня получается прекрасно, но с летящими тарелками как-то не сложилось», — прокомментировал Вячеслав Чепурченко Teleprogramma.pro.