Роза Сябитова: «В моем саду всегда цветение. Научили хорошие люди»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала Teleprogramma.pro, что она хитро высаживает цветы в своем саду — он практически всегда находится в цветении. Выходя из дома, телесваха всегда имеет возможность вдыхать чарующие ароматы и наслаждаться роскошными бутонами.

«Я не специалист в садоводстве, но я хороший ученик. В свое время садоводы и дизайнеры-ландшафтники мне подсказали, что нужно так сажать растения: вначале одно зацветает, потом следующее, потом еще. Так сад всегда находится в цвету. И я с удовольствием пользуюсь этой рекомендацией. Как только отцветают у меня тюльпаны, начинают цвести пионы, потом радуют цветением лилии, а потом гортензии пойдут», — поведала Роза Сябитова.

По словам знаменитости, у нее нет любимых цветов. Конечно, люди стараются радовать ее розами, из-за имени, но она к ним достаточно спокойно относится. Нравится внешний вид лилий, но смущает в них резкий запах. Очень красиво, по мнению любимицы российских зрителей, смотрятся в поле цветущие ромашки, также хороши они в букетах.

«То есть я люблю впечатления, а не конкретно какие-то цветы», — пояснила Роза Сябитова.