Шансы Гулькиной отсудить у Суханкиной 6 млн рублей за фразу «слаба на передок» оценила юрист Васкевич

Бывшая участница поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина подала иск на сумму почти 6 млн рублей к своей бывшую коллеге Маргарите Суханкиной. Поводом для разбирательств солисток группы стали высказывания Суханкиной в адрес Гулькиной во время интервью.

В списке фраз, которые Наталья посчитала оскорбительными, фигурируют слова о женщинах, которые «слабы на передок». Суханкина отрицает, что оскорбляла Гулькину. По словам артистки, она рассказывала истории, свидетелем которых была, и давала им свою оценку.

Юрист Тина Васкевич заявила, что Наталье Гулькиной необходимо будет в рамках судебного процесса обосновать указанный размер морального вреда.

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«По закону за оскорбление, выраженное в публичной форме, предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Если мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство, на ответчика может быть возложена обязанность компенсации морального вреда. Но должна быть причинно-следственная связь между оскорблением и моральным вредом, а также обоснован его размер. Суд при определении компенсации исходит также из степени вины и других обстоятельств», — пояснила Васкевич.

Кроме того, по ее словам, человек, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, имеет право требовать их опровержения.