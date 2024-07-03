«На Седокову вылили ушат помоев»: признал актер Чепурченко

Актер Вячеслав Чепурченко заговорил с журналистом Teleprogramma.pro о том, что звезды проекта ТНТ «Выжить в Дубае» оказались в сложной ситуации. Современные зрители хотят видеть на экранах ТВ зрелищные программы, но при этом часто до конца не осознают, что это невозможно без настоящей борьбы.

«Я бы хотел обратиться ко всем, кто прочитает этот материал. Подумайте о том, чего вы хотите. Чтобы мы все превратились в сидящих у костра с гитаркой туристов, напевающих «Изгиб гитары желтый»? Либо вы хотите, чтобы люди старались победить, играли по-настоящему?

Я не призываю к тому, как это произошло в третьей серии с Аней Седоковой, на которую просто вылили ушат помоев. Нет. Но поймите, что это игра, и не забывайте, что здесь нужно биться.

Если мы будем наших противников кормить ужинами, отдавать им свою постель и давать фору, то игра не получится. И она вряд ли понравится самим зрителям, потому что все хотят зрелищ.

Тут все равноправны, все очень сильные, и не нужно никому делать поблажек. Иначе это превратится в междусобойчик, где мы все обнимаемся и целуемся. Но разве это будет интересно зрителям?» — высказался Вячеслав Чепурченко.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не приветствует нечестные методы борьбы, когда идут по головам и делают гадости.

«За весь сезон в шоу я ни разу никого не оскорбил и не перешел на личности, но при этом я голосовал против людей. И делал так, чтобы люди, которым я симпатизирую, оставались со мной, поскольку это игра», — прокомментировал Вячеслав.