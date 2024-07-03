Анита Цой: «Для меня работа в саду — отдых. Я разговариваю с растениями, пою им»

Анита Цой, как истинная россиянка, обожает свой сад. Общение с культурами для нее — не просто возможность поесть экологически чистые овощи и фрукты, выращенные с любовью, но и рефлексия. Земля успокаивает ее, дарует силы и новые творческие идеи.

«Сад для меня — это одновременно и работа, и отдых. Я разговариваю с растениями, пою им, и, кажется, они меня даже понимают. А они взамен отдают свою любовь. Иногда, правда, и ругаюсь — например, если растут очень быстро после пасынкования. Если же говорить серьезно, то у меня очень много идей по песням, по бизнесу, по творчеству рождается именно в момент моей работы на земле», — сказала сайту Teleprogramma.pro певица.

По словам артистки, она радуется, когда в саду все получается, когда растения цветут, не болеют, плодоносят. Любимый сезон для Аниты Цой — это июль и август, время сбора урожая. А осень — время философии.

«Я вижу, как благородно уходят из жизни растения, оставляя семена, чтобы в будущем из них возродиться вновь. Так же надо поступать и людям, оставляя след на этой земле», — высказалась знаменитость.