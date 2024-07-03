«Всем мил не будешь»: Чепурченко прокомментировал свое нежелание кормить «народников» в «Выжить в Дубае»

Вячеслав Чепурченко в эксклюзивном разговоре с Teleprogramma.pro впервые прокомментировал свой нестандартный выбор по поводу ужина для «народников» в шоу «Выжить в Дубае».

Напомним, он оказался единственным участником звездной команды, который после прохождения испытаний со стрельбой и получения возможности накормить соперников, отказался это делать полностью. Остальные знаменитости решили передать ребятам тарелку с фруктами, а Виктория Боня настаивала на том, что нужно угостить «народников» полноценным ужином.

Многих зрителей ТНТ удивила эта позиция артиста. Кроме того, члены народной команды были убеждены, что если уж кто и даст им ужин, то это будет именно Слава Чепурченко.

Мы спросили у актера, не боится ли он народного гнева после принятого решения.

«Народного гнева, к сожалению, в любом случае не избежать. Даже могу сказать по опыту шоу «Звезды в Африке», как бы я не вел себя благородно, как бы я честно не голосовал, как бы я ни хотел сделать все по-доброму, чтобы никого не обидеть, в любом случае находились те, кто осуждал меня», — сказал артист.

По словам Чепурченко, и в этом шоу, и в прошлом проекте он всегда старался действовать объективно. А в момент, когда один из членов его африканского коллектива плохо показал себя на испытании, он лично подошел к нему и предупредил, что будет голосовать за него, поскольку это объективно. Но в итоге нарвался на волну хейта и даже реальные угрозы.

«Мне прилетели в соцсети такие угрозы! В таком формате! Как будто я кого-то ограбил, уничтожил, предал, убил! Но я просто честно пытался голосовать. Не юлил, все в лоб сделал, но все равно не угодил. На опыте могу сказать, что это бесполезно. Всем мил не будешь», — сказал Чепурченко.

В шоу «Выжить в Дубае» Вячеслав Чепурченко оказался солидарен с Павлом Волей, который заметил, что нельзя быть хорошим наполовину.

«Я был одним из немногих, кто не стал юлить, а открыто сказал, что тарелку с фруктами давать не нужно, это попытка усидеть на двух стульях. Зачем нам давать ужин соперникам, дарить им силы? Я пришел в шоу играть и выигрывать. Я до сих пор абсолютно уверен, что поступил правильно. И меня многие в этом поддерживают, это я вижу в комментариях», — высказался Вячеслав.

В итоге получилось так, как увидели зрители: народная команда почти полностью отказалась от фруктов, восприняв их как неприятную подачку.

«Я сразу сказал, что так и будет. Мы еще окажемся козлами отпущения», — высказался Чепурченко нашему журналисту.