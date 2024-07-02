О том, как на самом деле относится Воля к звездам в «Выжить в Дубае», — профайлер Анищенко: «Реально удивлен их поведением»

Отношения в команде звезд на шоу «Выжить в Дубае» канала ТНТ удивляют не только телезрителей. Даже видавший виды ведущий Павел Воля не смог сдержать эмоций.

После того, как знаменитости устроили разборки прямо перед «народниками» во время финального голосования последней серии шоу, ведущий заявил: «Все выглядит так, будто народная команда — это «ашки», а команда звезд — это класс коррекции».

Но точно ли ведущий удивлен? Ведь это шоу, и вполне вероятно, что телевизионщики специально инсценировали ссору для зрелищности проекта.

С этим вопросом сайт Teleprogramma.pro обратился к профайлеру Илье Анищенко. Эксперт проанализировал невербальные сигналы, которые подавал на сказанных словах о звездах Павел Воля, и пришел к выводу, что ведущий удивляется поведению знаменитостей абсолютно искренне. Тут нет подстроенной ссоры — все настоящее.

«Думаю, он действительно так считает. Показывает в сторону команды звезд руками, плечами пожимает, как бы говоря: «Не знаю, как такая ситуация могла возникнуть среди звезд. Не понимаю, что за «класс коррекции». При этом какой-то усмешки или реакции презрения от него я не вижу. Просто удивление в лице, непонимание того, что происходит», — прокомментировал профайлер.