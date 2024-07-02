Беккужев встал на защиту Алсу, обвиненную в пиаре на разводе: «Не вываливает все грязное белье»

Модель и актриса Анна Калашникова заявила, что Алсу использует развод с мужем Яном Абрамовым для своего пиара. По мнению Калашниковой, артистка, проявившая не свойственную ей активность в соцсетях, таким образом увеличивает внимание к своей персоне: ей нужны максимальная прослушка и скачивание песен.
Журналист
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«Да, она написала небольшой пост, но Алсу долго ничего не комментировала и отказывалась что-либо говорить. Даже тот комментарий, который она дала по поводу предполагаемого романа Анастасии Решетовой с ее мужем, достаточно абстрактный. Понятно, что у нее просто очень накипело.
Но если мы говорим про полномасштабный пиар, то она могла бы подробно все комментировать, рассказывать, что происходит. Могла бы в пух и прах критиковать Решетову, сидеть на всех ток-шоу, изливать душу и рассказывать о своей тяжелой женской доле. Могла бы выпустить жалостливый трек и тоже на этом заработать.
Но она этого не делает. Поэтому я не могу сказать, что Алсу как-то пиарится и выжимает из ситуации по максимуму. Она даже не начинала еще этого делать, что вызывает уважение, так как не вываливает все грязное белье», — отметил журналист в беседе с Teleprogramma.pro.
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