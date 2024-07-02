Беккужев встал на защиту Алсу, обвиненную в пиаре на разводе: «Не вываливает все грязное белье»

Модель и актриса Анна Калашникова заявила, что Алсу использует развод с мужем Яном Абрамовым для своего пиара. По мнению Калашниковой, артистка, проявившая не свойственную ей активность в соцсетях, таким образом увеличивает внимание к своей персоне: ей нужны максимальная прослушка и скачивание песен.

Журналист Антон Беккужев не согласился с такой точной зрения. Он считает, что певица не пытается пиариться за счет развода, наоборот, скрывает информацию.

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