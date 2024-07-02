«Квитатиани в шоке от Седоковой»: опешил, когда услышал обвинения в свой адрес, — профайлер Анищенко

Анне Седоковой пришлось пережить несколько мучительных часов на шоу «Выжить в Дубае» канала ТНТ. Во время финального голосования ребята из команды звезд не просто отдали свои голоса против нее, но сочли нужным продавить певицу ниже плинтуса.

Так Надежда Сысоева обвинила артистку в том, что она заигрывала с ее парнем еще до проекта. А Оксана Самойлова заявила, что Анна Седокова «отыгрывает» перед камерой, изображая совсем не того человека, коим является.

Уже привыкшая отбиваться от членов своей команды Анна Седокова неожиданно обвинила Торнике Квитатиани в том, что он подговорил других голосовать против нее.

Реакцию спортсмена и музыканта мы попросили оценить профессионального профайлера Илью Анищенко.

«Торнике Квитатиане в шоке от слов Анны Седоковой. Взгляд у него застыл, губы поджаты, то есть какое-то время он находится от напряжения и удивления в замершем состоянии. Для него стали неожиданностью слова Анны. А когда он говорит, что голосовать против нее, — это его решение. Он говорит правду, потому что у него нет одергивающих движений, на лице не имеется признаков лжи. И он никого не подговаривал голосовать против Анны, это правда. Он вскидывает руки и говорит восходящими интонациями», — сказал профайлер сайту Teleprogramma.pro.