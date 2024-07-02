О 54-летней Наоми Кэмпбелл, которую заподозрили в пластике, хирург Плахотин: «Фантастически идеальная линия подбородка»

Супермодель выглядит потрясающе для своего возраста. Фото: Global Look Press 

Не исключено, что это генетические особенности Кэмпбелл.

54-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл всегда поражала поклонников своим идеальным лицом. Однако на новых фото лицо модели выглядит подозрительно впалым. Фанаты подозревают, что причиной этого стали неудачные филлеры в подбородке.

Пластический хирург Владимир Плахотин затруднился назвать точную причину. При этом он обратил внимание на четкую линию подбородка Наоми Кэмпбелл.

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«По поводу Кэмпбелл сложно сказать, так как она афроамериканка. Но в любом случае линия подбородка у нее выглядит просто фантастически. Я даже не знаю, возможно ли это чудо без вмешательства хирургов. Именно подбородочная область просто идеальная. 

Возможно ли это у афроамериканцев, даже не знаю. Но то, что она блефаропластику и прочее не делала, это явно. У них своя такая генетика, какая-то просто фантастическая», — отметил Плахотин в беседе с Teleprogramma.pro.

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