О 54-летней Наоми Кэмпбелл, которую заподозрили в пластике, хирург Плахотин: «Фантастически идеальная линия подбородка»

54-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл всегда поражала поклонников своим идеальным лицом. Однако на новых фото лицо модели выглядит подозрительно впалым. Фанаты подозревают, что причиной этого стали неудачные филлеры в подбородке.

Пластический хирург Владимир Плахотин затруднился назвать точную причину. При этом он обратил внимание на четкую линию подбородка Наоми Кэмпбелл.

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