Похвасталась фигурой в купальнике не просто так: какие операции сделала 61-летняя Свиридова, рассказал хирург Плахотин

Алена Свиридова опубликовала новое фото в соцсетях.  Фото: Global Look Press 

Артистка продемонстрировала подтянутую фигуру.

Певица Алена Свиридова показала стройную фигуру в купальнике. 61-летняя залуженная артистка РФ запечатлелась возле зеркала. Подписчики отметили, что она выглядит превосходно для своих лет.

Пластический хирург Владимир Плахотин согласился с этой оценкой. При этом, по его мнению, Свиридова намеренно опубликовала фотографию, поскольку улучшила фигуру с помощью нескольких хирургических вмешательств. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Выглядит она прекрасно. Но обычно, когда женщина выставляет себя вот так, в купальнике, неожиданно, и начинает хвастаться фигурой, то она как бы показывает: «Смотрите, как я стала хорошо выглядеть». И на основании этого психологического момента могу предположить, что Алена сделала себе липосакцию живота и абдоминопластику. 

Рубцы не видны, потому что они закрыты трусами. Не исключено, что она также делала липосакцию наружных областей бедер и подтянула живот», — заявил Плахотин.

Фото: соцсети Алены Свиридовой

Читайте также:

Читайте также