Похвасталась фигурой в купальнике не просто так: какие операции сделала 61-летняя Свиридова, рассказал хирург Плахотин

Певица Алена Свиридова показала стройную фигуру в купальнике. 61-летняя залуженная артистка РФ запечатлелась возле зеркала. Подписчики отметили, что она выглядит превосходно для своих лет.
Пластический хирург
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«Выглядит она прекрасно. Но обычно, когда женщина выставляет себя вот так, в купальнике, неожиданно, и начинает хвастаться фигурой, то она как бы показывает: «Смотрите, как я стала хорошо выглядеть». И на основании этого психологического момента могу предположить, что Алена сделала себе липосакцию живота и абдоминопластику.
Рубцы не видны, потому что они закрыты трусами. Не исключено, что она также делала липосакцию наружных областей бедер и подтянула живот», — заявил Плахотин.
Фото: соцсети Алены Свиридовой
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