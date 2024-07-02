Похвасталась фигурой в купальнике не просто так: какие операции сделала 61-летняя Свиридова, рассказал хирург Плахотин

Певица Алена Свиридова показала стройную фигуру в купальнике. 61-летняя залуженная артистка РФ запечатлелась возле зеркала. Подписчики отметили, что она выглядит превосходно для своих лет.

Пластический хирург Владимир Плахотин согласился с этой оценкой. При этом, по его мнению, Свиридова намеренно опубликовала фотографию, поскольку улучшила фигуру с помощью нескольких хирургических вмешательств.

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