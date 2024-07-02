Онколог Черемушкин — о лечении Кушанашвили: «Все зависит от искусства врачей и ресурсов организма»

Телеведущий Отар Кушанашвили, перенесший экстренную операцию из-за непроходимости кишечника, продолжает находиться в больнице. Как пишут СМИ, у него нашли злокачественную опухоль.
Впоследствии у Кушанашвили развился перитонит, но острая фаза миновала. Теперь журналисту предстоят еще две операции. Ему должны удалить саму опухоль кишечника. Врачи опасаются, что Отар Кушанашвили может не перенести новые хирургические вмешательства.
Врач-онколог
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«Основной момент — само поведение опухоли, склонна ли она метастазировать. Есть ли какие-то участки, которые невозможно удалить. Что касается методов лечения, наряду с операцией есть еще варианты химиотерапии, иммунотерапии. Лечение может занимать год и даже два, в зависимости от характера течения болезни.
Но на сегодняшний момент, скорее всего, проблему представляет выход из острой ситуации: перитонит и полиорганная недостаточность, когда идет нагрузка на все органы. Тут уже все зависит от искусства врачей и от ресурсов организма. То есть такая коллективная работа, и общими усилиями, возможно, все и наладится», — заявил онколог в беседе с Teleprogramma.pro.
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