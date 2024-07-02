Онколог Черемушкин — о лечении Кушанашвили: «Все зависит от искусства врачей и ресурсов организма»

Телеведущий Отар Кушанашвили, перенесший экстренную операцию из-за непроходимости кишечника, продолжает находиться в больнице. Как пишут СМИ, у него нашли злокачественную опухоль.

Впоследствии у Кушанашвили развился перитонит, но острая фаза миновала. Теперь журналисту предстоят еще две операции. Ему должны удалить саму опухоль кишечника. Врачи опасаются, что Отар Кушанашвили может не перенести новые хирургические вмешательства.

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что в ситуации Кушанашвили много зависит от того, какие характеристики имеет сама опухолевая ткань.

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