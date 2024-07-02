Эксперт по туризму Ансталь оценила стоимость отдыха Пригожина и Валерии в Сербии: «Перелет дорогостоящий»

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия уехали за границу. На страницах в социальных сетях супруги публикуют совместные фотографии из Белграда, сделанные на фоне различных достопримечательностей.
Пара не стала раскрывать, зачем отправилась в Сербию. Фанаты считают, что Валерия с мужем решили устроить себе отдых и выбрали довольно необычное направление. В начале июня Пригожин и Валерия отпраздновали фарфоровую свадьбу, 20-ю годовщину совместной жизни.
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«Поскольку перелет идет с пересадкой, это, соответственно, двойные затраты. Здесь сам перелет будет достаточно дорогостоящий. Из России в Белград сейчас летают регулярные рейсы с пересадкой, поскольку у нас нет прямых рейсов.
В зависимости от авиакомпании, стартовая цена на двоих будет от 270 тысяч рублей туда-обратно. Возможны какие-то более дешевые варианты или, наоборот, дороже, но в целом стоимость примерно в таком диапазоне. Если рассмотреть отели классом пониже, не пять звезд, а три звезды, думаю, что там тоже можно найти хорошие варианты», — заявила эксперт.
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