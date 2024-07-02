Эксперт по туризму Ансталь оценила стоимость отдыха Пригожина и Валерии в Сербии: «Перелет дорогостоящий»

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия уехали за границу. На страницах в социальных сетях супруги публикуют совместные фотографии из Белграда, сделанные на фоне различных достопримечательностей.

Пара не стала раскрывать, зачем отправилась в Сербию. Фанаты считают, что Валерия с мужем решили устроить себе отдых и выбрали довольно необычное направление. В начале июня Пригожин и Валерия отпраздновали фарфоровую свадьбу, 20-ю годовщину совместной жизни.

Наталья Ансталь , учредитель туроператора Go Travel, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, сколько может стоить недельный отдых в сербской столице с учетом авиаперелета и размещения в комфортабельном отеле.

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