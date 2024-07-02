«Отеки из-за филлеров в лице»: Погребняк вынесла вердикт косметолог Аюпова

Беременная в четвертый раз Мария Погребняк призналась, что страдает отеками, поэтому старается три раза в неделю делать лимфодренажный массаж у косметолога.

Но как же ботокс и филлеры, которые сейчас есть почти у каждой второй женщины? Ведь известно, что препараты выводятся из-под кожи при активном физическом воздействии. Или Мария Погребняк не делала омолаживающих процедур?

С этими вопросами мы обратились к врачу-косметологу Татьяне Аюповой.

«Конечно, филлеры у Марии в лице есть. И в условиях повышенной влажности воздуха они притягивают к себе воду, лицо становится одутловатым. Чтобы не быть похожими на женщин, которые выпивают, многие из них стараются в отпуске делать массажи. Это оправданная методика со стороны Марии Погребняк. Ботекс и филлеры от массажа действительно выводятся. Но что не сделаешь, чтобы убрать отеки? Думаю, Погребняк себе сделает еще раз эти инъекции, а быть отекшей некрасиво», — прокомментировала косметолог.