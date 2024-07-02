«Краса шоу»: яркая Седокова, стильная Сысоева или нежная Самойлова — кто красивее в «Выжить в Дубае»

Сайт Teleprogramma.pro продолжает выбирать самых ярких, самых красивых и самых стильных участниц проекта «Выжить в Дубае». На сей раз в конкурсе «Краса шоу» неожиданно обошла всех звезд Анна Седокова. Она ярко вошла в проект, но не задержалась. Однако смогла оставить о себе незабываемое впечатление.

И мы не говорим о поведении знаменитости в кадре, хотя оно однозначно было нестандартным и запоминающимся. Речь идет о внешности и умении себя подать.