«Краса шоу»: яркая Седокова, стильная Сысоева или нежная Самойлова — кто красивее в «Выжить в Дубае»
Анна Седокова побывала на шоу «Выжить в Дубае». Фото: телеканал ТНТ
Бьюти-эксперты оценили внешний вид звезд, выбрав самую достойную.
СайтTeleprogramma.proпродолжает выбирать самых ярких, самых красивых и самых стильных участниц проекта «Выжить в Дубае». На сей раз в конкурсе «Краса шоу» неожиданно обошла всех звезд Анна Седокова. Она ярко вошла в проект, но не задержалась. Однако смогла оставить о себе незабываемое впечатление.
И мы не говорим о поведении знаменитости в кадре, хотя оно однозначно было нестандартным и запоминающимся. Речь идет о внешности и умении себя подать.
«Однозначно очень органично, свежо и необычно, как настоящая марокканка выглядит Анна Седокова. У нее прекрасный цвет лица, длинные, шикарные, кудрявые волосы. Она не стала их приглаживать утюжком и очень отличается этим от остальных участниц. Так она наиболее органично смотрится на фоне песка, ведь, как известно, арабские красавицы многие имели именно такие вьющиеся длинные волосы. Для них это идеал красоты. Это сразу добавляет Анне очков. Лучше всех выглядит Анна Седокова — 100%!» — высказалась врач-косметолог Татьяна Аюпова.
«Анна Седокова для своего появления в проекте выбрала красный, который ей подходит. Фасон платья демонстрирует чудесную фигуру, что сразу заметили мужчины. Такое платье гарантирует вау-эффект!
Платье подобного кроя и оттенка позволяет носить такую прическу. Анна выглядит свободной, сильной, смелой, особенной, что соответствует сюжету шоу», — высказалась стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.