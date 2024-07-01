«Приглядитесь, с носиком поработали серьезно»: о том, что сделала Брутян в клинике, — пластический хирург Плахотин

Жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, выглядит просто очаровательно, не переставая восхищать поклонников идеальностью линий тела и прорисованностью черт своего лица.

Однако, как подсказал Teleprogramma.pro пластический хирург Владимир Плахотин , своей внешностью брюнетка должна быть благодарна не только генетике, но бьюти-специалистам.

Избранница Павла Прилучного подправила себе подбородок, носик и подтянула височки.

По словам Владимира Плахотина, Зепюр Брутян могла пойти на увеличение подбородка, чтобы выглядеть более органично и пропорционально, уравновесив его к щекам. К тому же это тренд и хороший способ избавиться от брылей.

«Когда увеличивается подбородок, брыли уходят, и лицо начинает выглядеть моложе и привлекательнее. Отпадает необходимость в подтяжках, использовании препаратов с ботулотоксином, удалении комков Биша. При этом круглые щечки не смотрятся слишком массивно, как это могло бы быть с маленьким подбородком. К тому же, если вы приглядитесь, то можете заметить, что и с носиком Зепюр поработали серьезно. Ну и, конечно, куда сегодня без всеми любимого и модного височного темпорального лифтинга или операции ponytail lift? Ее делают для того, чтобы взгляд стал более открытым», — прокомментировал пластический хирург Плахотин.