«Разочарованы в решении о разводе оба»: о Нетребко и Эйвазове рассказала таролог Горшкова

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global Look Press

Артисты не просто так объявили о разрыве.

Между Анной Нетебко и Юсифом Эвазовым стояла какая-то преграда. Именно из-за нее артисты приняли решение расстаться. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Анна Горшкова.

«Вряд ли это был какой-то третий человек. Они вместе росли и развивались. Скорее всего, именно профессиональный рост помешал их браку. Возможно, этот вопрос возникал и раньше, но в итоге люди выбрали карьеру, а не отношения. Решение о разводе оказалось для них спонтанным, они поддались какому-то импульсу. Вероятно, говорили они об этом много, но решились на развод резко или неожиданно», — рассказала таролог изданию.

По словам Анны Горшковой, оперная дива после расставания с мужем будет переживать не самые простые времена.

«Решение о разводе будет тяготить Анну Нетребко. Юсифа Эйвазова после развода ждет достаточно активная жизнь, не исключено, что он будет пытаться с общаться с ней. Либо начнет строить отношения с другим человеком. То есть у него в судьбе видно развитие как в личном плане, так и в карьерном. 

Но разочарованы в решении о разводе будут оба. Как минимум полгода они будут страдать из-за того, что расстались», — посмотрела по картам Таро Анна Горшкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также