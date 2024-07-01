«Разочарованы в решении о разводе оба»: о Нетребко и Эйвазове рассказала таролог Горшкова

Между Анной Нетебко и Юсифом Эвазовым стояла какая-то преграда. Именно из-за нее артисты приняли решение расстаться. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Анна Горшкова.

«Вряд ли это был какой-то третий человек. Они вместе росли и развивались. Скорее всего, именно профессиональный рост помешал их браку. Возможно, этот вопрос возникал и раньше, но в итоге люди выбрали карьеру, а не отношения. Решение о разводе оказалось для них спонтанным, они поддались какому-то импульсу. Вероятно, говорили они об этом много, но решились на развод резко или неожиданно», — рассказала таролог изданию.

По словам Анны Горшковой, оперная дива после расставания с мужем будет переживать не самые простые времена.

«Решение о разводе будет тяготить Анну Нетребко. Юсифа Эйвазова после развода ждет достаточно активная жизнь, не исключено, что он будет пытаться с общаться с ней. Либо начнет строить отношения с другим человеком. То есть у него в судьбе видно развитие как в личном плане, так и в карьерном.

Но разочарованы в решении о разводе будут оба. Как минимум полгода они будут страдать из-за того, что расстались», — посмотрела по картам Таро Анна Горшкова.