«Жертвоприношения не было»: почему удача на шоу «Последний герой» сопутствует «медведям»

В новом сезоне шоу «Последний герой», которое проходит на Алтае, за победу борются «Племя медведей» и «Племя волков». По итогам первого выпуска лидируют «медведи», они одержали три победы подряд, а «волкам» пришлось избавиться от одного своего участника: им стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике — 56-летняя Светлана Мастеркова.

Лидер «волков» Кристина Захарова даже предположила, что соперники могли принести жертву на Алтае, чтобы получить победу в шоу. Она отметила, что везет постоянно почему-то «медведям», возможно, на их сторону встали духи Алтая.

Таролог Анна Горшкова разложила карты и рассказала Teleprogramma.pro, почему «Племени медведей» сопутствует удача.

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