«Жертвоприношения не было»: почему удача на шоу «Последний герой» сопутствует «медведям»

«Медведи» победили в трех соревнованиях. Фото: ТВ-3

Члены племени уверены в себе и настроены на победу в проекте.

В новом сезоне шоу «Последний герой», которое проходит на Алтае, за победу борются «Племя медведей» и «Племя волков». По итогам первого выпуска лидируют «медведи», они одержали три победы подряд, а «волкам» пришлось избавиться от одного своего участника: им стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике — 56-летняя Светлана Мастеркова.

Лидер «волков» Кристина Захарова даже предположила, что соперники могли принести жертву на Алтае, чтобы получить победу в шоу. Она отметила, что везет постоянно почему-то «медведям», возможно, на их сторону встали духи Алтая.

Таролог Анна Горшкова разложила карты и рассказала Teleprogramma.pro, почему «Племени медведей» сопутствует удача. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Основная карта крест говорит, о том что жертву не приносили. Две карты по бокам объясняют причины. Первая — звезды. У «медведей», которые сейчас лидируют, действительно большие планы и большие амбиции на этот проект. 

Карта рыбы тоже дает пояснение, что происходит. Ребята хорошо подготовлены и погружены в проект. Они себя, если говорить фигурально, чувствуют там как рыба в воде. Поэтому помощь духов, я так понимаю, просто пока не требуется», — сообщила Горшкова.

Читайте также:

Читайте также