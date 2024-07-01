«Жертвоприношения не было»: почему удача на шоу «Последний герой» сопутствует «медведям»

В новом сезоне шоу «Последний герой», которое проходит на Алтае, за победу борются «Племя медведей» и «Племя волков». По итогам первого выпуска лидируют «медведи», они одержали три победы подряд, а «волкам» пришлось избавиться от одного своего участника: им стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике — 56-летняя Светлана Мастеркова.
Лидер «волков» Кристина Захарова даже предположила, что соперники могли принести жертву на Алтае, чтобы получить победу в шоу. Она отметила, что везет постоянно почему-то «медведям», возможно, на их сторону встали духи Алтая.
Таролог
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«Основная карта крест говорит, о том что жертву не приносили. Две карты по бокам объясняют причины. Первая — звезды. У «медведей», которые сейчас лидируют, действительно большие планы и большие амбиции на этот проект.
Карта рыбы тоже дает пояснение, что происходит. Ребята хорошо подготовлены и погружены в проект. Они себя, если говорить фигурально, чувствуют там как рыба в воде. Поэтому помощь духов, я так понимаю, просто пока не требуется», — сообщила Горшкова.
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