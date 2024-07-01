«Встречаются ядовитые»: что будет с врачом Цирикаевым из шоу «Последний герой», съевшим сырыми найденные грибы

В минувшие выходные на канале ТВ-3 показали новый сезон шоу «Последний герой». За крупный денежный приз сражаются два племени — «медведей» и «волков». Участники шоу пытаются выжить в суровых условиях Алтая, соревнуясь между собой.

Так, команда «медведей» попыталась найти в лесу что-то съедобное и наткнулась на грибницу. Нейрохирург Алан Цирикаев, недолго думая, попробовал несколько грибов. Он съел их прямо сырыми, шокировав своих «соплеменников». Они заявили, что Цирикаев сильно рискует, поскольку грибы могли быть ядовитыми поганками.

Автор проекта «Грибоведы» Николай Будник подтвердил Teleprogramma.pro, что в данном случае участник «Последнего героя» сильно рискует, пробуя на зуб неизвестные грибы. Эксперт отметил, что по видео сложно сказать, какие именно грибы съел Алан.

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