«Встречаются ядовитые»: что будет с врачом Цирикаевым из шоу «Последний герой», съевшим сырыми найденные грибы

В минувшие выходные на канале ТВ-3 показали новый сезон шоу «Последний герой». За крупный денежный приз сражаются два племени — «медведей» и «волков». Участники шоу пытаются выжить в суровых условиях Алтая, соревнуясь между собой.
Так, команда «медведей» попыталась найти в лесу что-то съедобное и наткнулась на грибницу. Нейрохирург Алан Цирикаев, недолго думая, попробовал несколько грибов. Он съел их прямо сырыми, шокировав своих «соплеменников». Они заявили, что Цирикаев сильно рискует, поскольку грибы могли быть ядовитыми поганками.
Автор проекта «Грибоведы»
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
«Для определения гриба необходим вид сверху, вид на гименофор, вид ножки целиком, нужна информация, где рос (на почве, на древесине, на какой древесине). Но можно предположить, что это коллибия весенняя, либо какая-нибудь мицена. С миценами надо быть крайне осторожными. Среди них встречаются ядовитые. Ребята очень рискуют», — заявил Будник.
Читайте также: