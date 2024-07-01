Меньщиков открестился от Бони, с которой встречался на «Доме-2»: «Я не знаю такую женщину»

На днях в шоу «Злые языки» Виктория Боня заявила, что ее роман со Степаном Меньщиковым на «Доме-2» был не настоящим. Якобы они изображали любовь только на камеры, а на самом деле у них даже интимных отношений не было.

Удивительно, какими потрясающими актерскими данными в таком случае обладают звезды проекта.

Teleprogramma.pro решила уточнить у Степана Меньщикова, что было между ним и Викторией на самом деле. На что герой проекта решил и вовсе откреститься от светской львицы.

«А что за Виктория Боня? Я не знаю такую женщину. Сколько там женщин было, всех ведь не упомнишь», — сказал шоумен.

К слову, в настоящее время Степан практически в статусе холостяка. Он уехал от своей жены Ангелины Монах из Таиланда, заявив, что не может жить вдали от родины.