Не забудет, не простит: вылетевшая с шоу «Последний герой» спортсменка Мастеркова затаила обиду на «волков»

На канале ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой». За денежный приз сражаются две команды — «Племя медведей» и «Племя волков». Победитель шоу получит 5 миллионов рублей.

Первым участником, выбывшим из шоу, стала олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова из «Племени волков», которые три раза подряд в соревнованиях уступили «медведям».

Мастеркова сама предложила свою кандидатуру на вылет, сообщив, что ее начала беспокоить старая травма спины. Однако 56-летняя атлетка, скорее всего, не ожидала, что все участники команды единодушно проголосуют против нее. Мастеркова извинилась за то, что оказалась «бесполезной». Прощаясь со Светланой, члены команды обнялись с ней и попытались заверить спортсменку, что она неплохо выступила.

Профайлер Алексей Филатов считает, что «волки» избавились от чемпионки, поскольку увидели в ней потенциального лидера, который может одержать победу. Эксперт отметил, что команды как таковой у «волков» нет, выглядят они очень растеряно, а Светлану «за свою» не приняли, она не вписалась в коллектив. В свою очередь, спортсменка затаила обиду на «соплеменников».

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