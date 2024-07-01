Не забудет, не простит: вылетевшая с шоу «Последний герой» спортсменка Мастеркова затаила обиду на «волков»

На канале ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой». За денежный приз сражаются две команды — «Племя медведей» и «Племя волков». Победитель шоу получит 5 миллионов рублей.
Первым участником, выбывшим из шоу, стала олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова из «Племени волков», которые три раза подряд в соревнованиях уступили «медведям».
Мастеркова сама предложила свою кандидатуру на вылет, сообщив, что ее начала беспокоить старая травма спины. Однако 56-летняя атлетка, скорее всего, не ожидала, что все участники команды единодушно проголосуют против нее. Мастеркова извинилась за то, что оказалась «бесполезной». Прощаясь со Светланой, члены команды обнялись с ней и попытались заверить спортсменку, что она неплохо выступила.
Профайлер
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«Обида у Мастерковой осталась и довольно большая, она это не забудет. Сами члены команды понимают, что они слабы и поступают не совсем правильно. Решимости на дальнейшую борьбу у них не много. Прощание со Светланой выглядит абсолютно неискренним с обеих сторон», — отметил Филатов в беседе с Teleprogramma.pro.
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