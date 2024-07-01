«Когда в душе зло, обратка приходит»: про проигрыш звезд в «Выжить в Дубае» — эзотерик Шенгелия

Программа ТНТ «Выжить в Дубае» стала настоящим пособием по этикету для российских зрителей. Поведение, которое точно не нужно копировать, «демонстрируют» в проекте знаменитости.

Зрители диву даются, как можно так окрыситься из-за 10 миллионов выигрыша людям, у которых эти деньги есть. В последнем выпуске выгнали Анну Седокову, которая пыталась вразумить звезд вести себя порядочно по отношению к другим людям и соперникам из народной команды тоже. Виктория Боня все еще балансирует на краю пропасти, но уже близка к вылету, потому что ее позиция членам команды, мягко говоря, не близка.

Звезда «Дома-2» постоянно призывает своих коллег действовать честно, но, похоже, ее оппоненты иного мнения. В этот раз она попыталась донести до Оксаны Самойловой, Джигана, Вячеслава Чепурченко, Торнике Квитатиани, Нади Сысоевой и Саши Стоуна, что они должны накормить ужином команду «народников», когда по условиям шоу заработали на это право. Однако ребята решили, что простые люди обойдутся без еды.

Боня доносила до знаменитостей простую истину, что добро всегда возвращается. И они от этого только выиграют. В итоге в финальной битве выиграли все-таки «народники», голодные. А звезды оправдались, что им просто повезло.

Но не получили ли звезды от Вселенной по заслугам то, что они заработали? Кажется, именно это пыталась донести до них Боня. С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к Илье Шенгелия , эзотерику, преподавателю эзотерических практик.

«Вселенная не награждает за добро, когда за него люди желают получить что-то взамен. Ведь в основе такого «добра» находится корыстное желание. Вселенная награждает, когда добро происходит от души, с благими намерениями. Вселенную так просто не обмануть. Обратка приходит тогда, когда в душе есть злое намерение, и оно рано или поздно возвращается», — прокомментировал эксперт.