Мастеркову не просто так выгнали из шоу «Последний герой», заявил профайлер: «Исключили потенциального лидера»

На канале ТВ-3 вышел первый выпуск нового сезона шоу «Последний герой». В шоу приняли участие многие медийные личности, в том числе юмористы, актеры и блогеры.

Соревнования проходили на Алтае между командами «медведей и «волков». В итоге «медведи» три раза подряд одержали победу и «волкам» пришлось избавиться от одного из своих участников.

Выбор пал на олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову, несмотря на то что она довольно хорошо проявила себя во время соревнований. Но на голосовании почти все были против Светланы. Как оказалось, 56-летняя легкоатлетка сама предложила свою кандидатуру, сославшись на старую травму спины. Она извинилась перед командой за то, что оказалась «бесполезной».

Профайлер Алексей Филатов считает, что «волки» не просто так избавились от Мастерковой. Скорее всего, члены команды увидели в чемпионке потенциального лидера, который может забрать у них победу.

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