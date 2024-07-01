Мастеркову не просто так выгнали из шоу «Последний герой», заявил профайлер: «Исключили потенциального лидера»

На канале ТВ-3 вышел первый выпуск нового сезона шоу «Последний герой». В шоу приняли участие многие медийные личности, в том числе юмористы, актеры и блогеры.
Соревнования проходили на Алтае между командами «медведей и «волков». В итоге «медведи» три раза подряд одержали победу и «волкам» пришлось избавиться от одного из своих участников.
Выбор пал на олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову, несмотря на то что она довольно хорошо проявила себя во время соревнований. Но на голосовании почти все были против Светланы. Как оказалось, 56-летняя легкоатлетка сама предложила свою кандидатуру, сославшись на старую травму спины. Она извинилась перед командой за то, что оказалась «бесполезной».
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«Судя по видео, команды у них нет и командного настроя тоже. Выглядят они очень растерянно и демотивированно. Видно, что Светлана в коллектив не вписалась, поскольку более жесткая и «конкретная», чем в среднем в команде. И, как потенциального лидера, ее исключили. А объяснить это можно как угодно, больной спиной или чем-то другим», — заявил Филатов в беседе с Teleprogramma.pro.
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