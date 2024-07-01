«Улыбка чрезмерно усилена»: какие на самом деле отношения между Ковальчук и Харламовым — оценка профайлера

Недавно женившийся на актрисе Катерине Ковальчук комик Гарик Харламов опубликовал кадры со своего романтического медового месяца в Сочи.

На одном фото закутанные в махровые халаты супруги обнимаются и любуются на пейзаж. На другом снимке Гарик нежно обнимает жену на фоне деревьев, а она в ответ широко улыбается.

Некоторые подписчики Харламова заподозрили Ковальчук в неискренности. По их мнению, Катерина не испытывает к мужу любви, в то время как сам он действительно влюблен в свою молодую жену.

Профайлер Алексей Филатов, проанализировав фотографии молодоженов, заявил, что сделать однозначный вывод о том, влюблены ли Харламов и Ковальчук друг в друга, нельзя. При этом негатива и проблем в их отношениях не просматривается.

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