«Улыбка чрезмерно усилена»: какие на самом деле отношения между Ковальчук и Харламовым — оценка профайлера

Недавно женившийся на актрисе Катерине Ковальчук комик Гарик Харламов опубликовал кадры со своего романтического медового месяца в Сочи.
На одном фото закутанные в махровые халаты супруги обнимаются и любуются на пейзаж. На другом снимке Гарик нежно обнимает жену на фоне деревьев, а она в ответ широко улыбается.
Некоторые подписчики Харламова заподозрили Ковальчук в неискренности. По их мнению, Катерина не испытывает к мужу любви, в то время как сам он действительно влюблен в свою молодую жену.
Профайлер
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«Можно только сказать, что негатива в этих фотографиях нет: ни тот, ни другой не считают друг друга какой-то угрозой, проблемой и не связывают с негативом. Да, на втором фото улыбка Ковальчук чрезмерно и сознательно усилена, но это вряд ли может говорить о напряжении в отношениях», — сообщил эксперт.
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