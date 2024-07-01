Хирург Плахотин раскрыл, что сделала со своим лицом 17-летняя внучка Маслякова: «У нее весь женский «джентльменский» набор»

Девушка выглядит намного старше своих лет. Фото: соцсети Таисии Масляковой

Таисия Маслякова кардинально изменила свою внешность.

Внучка бессменного ведущего программы КВН Александра Маслякова, которой скоро исполнится 18 лет, выложила в соцсетях новое видео. На нем видно, что Таисия Маслякова продолжает экспериментировать со своей внешностью. 

В частности, заметно, что у девушки неестественно большие губы и наколотые скулы. Из-за этого она выглядит намного старше своих лет.

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что делала со своим лицом внучка Маслякова.

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«Есть такое понятие, как «джентльменский набор». Станок для бритья, трость, носовой платок, одеколон. Есть дамский набор, причем относительно пластической хирургии. Первое — это ботокс, второе — пластика носа, третье — вывернутые губы,  четвертое — это скулы. Пятое — удаление комков Биша. И обязательно подкачанный подбородок. То есть классика жанра. Так что Таисия не составляет исключения. То есть все эти компоненты женского джентльменского набора — назовем его так — у нее присутствуют», — отметил специалист.

Фото: соцсети Таисии Масляковой

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