Хирург Плахотин раскрыл, что сделала со своим лицом 17-летняя внучка Маслякова: «У нее весь женский «джентльменский» набор»

Внучка бессменного ведущего программы КВН Александра Маслякова, которой скоро исполнится 18 лет, выложила в соцсетях новое видео. На нем видно, что Таисия Маслякова продолжает экспериментировать со своей внешностью.

В частности, заметно, что у девушки неестественно большие губы и наколотые скулы. Из-за этого она выглядит намного старше своих лет.

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что делала со своим лицом внучка Маслякова.

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