Их хотят все: названы самые модные шорты этого лета

Шорты — один из маст-хэвов текущего сезона. Из курортной и спортивной капсулы некоторые их виды перекочевали в городскую среду и даже могут дополнять офисные комплекты, если корпоративный дресс-код это позволяет.

Однако в нынешнем сезоне актуальны не все модели и здесь нельзя ошибиться с выбором, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro стилист Марина Морикова. Она назвала три модели, которые сейчас в тренде.

Капри-шорты

Они названы в честь одноименного острова, где рыбаки закатывали свои брюки во время рыбалки. Капри были популярны в 90-е и вновь вернулись в наши гардеробы этим летом. Их сочетают с жакетами оверсайз, худи, носят как с балетками (еще один модный камбэк), так и со спортивной обувью и обувью на каблуке.

Багги-шорты

Самые модные модели шорт в сезоне, словно были позаимствованы в мужском гардеробе. Это расслабленные багги-шорты ниже колена, выполненные как из джинсовой ткани, так и из костюмной. Такие шорты были продемонстрированы на показах Miu Miu, а потом этот тренд подхватили и многое другие бренды.

Хлопковые шорты на резинке

Подойдут для жаркого лета в городе и на курорте. Это хлопковые шорты напоминают нижнее белье бойфренда. С такими шортами можно легко создавать многослойные образы, показывающие резинку нижнего белья, комплектовать с худи и свитшотами, длинными кардиганами и даже тренчами.