Вкуснейший салат с семгой и творожным сыром: рецепт спортсмена и тренера Александра Калагура

Для приготовления блюда также понадобятся помидоры и авокадо. Фото: Global Look Press 

Такой салат может стать отличным вариантом легкого ужина.

Профессиональный спортсмен и тренер, эксперт по питанию Александр Калагур поделился с Teleprogramma.pro рецептом питательного салата с семгой, авокадо, помидорами и творожным сыром.

Ингредиенты:

  • микс зелени;
  • помидоры черри – 5-6 шт;
  • одно авокадо;
  • оливковое масло для заправки салата;
  • филе семги – 200 граммов;
  • творожный сыр – 50 граммов.

Приготовление:

1. Добавляем микс зелени в салатник.

2. Нарезаем помидоры черри и добавляем в салат.

3. Разрезаем авокадо пополам, вынимаем косточку и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в салат.

4. Заправляем оливковым маслом.

5. Режем тонкими слайсами семгу и заворачиваем в нее творожный сыр. Добавляем в салат.

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