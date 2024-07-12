Вкуснейший салат с семгой и творожным сыром: рецепт спортсмена и тренера Александра Калагура

Профессиональный спортсмен и тренер, эксперт по питанию Александр Калагур поделился с Teleprogramma.pro рецептом питательного салата с семгой, авокадо, помидорами и творожным сыром.
Ингредиенты:
- микс зелени;
- помидоры черри – 5-6 шт;
- одно авокадо;
- оливковое масло для заправки салата;
- филе семги – 200 граммов;
- творожный сыр – 50 граммов.
Приготовление:
1. Добавляем микс зелени в салатник.
2. Нарезаем помидоры черри и добавляем в салат.
3. Разрезаем авокадо пополам, вынимаем косточку и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в салат.
4. Заправляем оливковым маслом.
5. Режем тонкими слайсами семгу и заворачиваем в нее творожный сыр. Добавляем в салат.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: