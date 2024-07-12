Вкуснейший салат с семгой и творожным сыром: рецепт спортсмена и тренера Александра Калагура

Профессиональный спортсмен и тренер, эксперт по питанию Александр Калагур поделился с Teleprogramma.pro рецептом питательного салата с семгой, авокадо, помидорами и творожным сыром.

Ингредиенты:

микс зелени;

помидоры черри – 5-6 шт;

одно авокадо;

оливковое масло для заправки салата;

филе семги – 200 граммов;

творожный сыр – 50 граммов.

Приготовление:

1. Добавляем микс зелени в салатник.

2. Нарезаем помидоры черри и добавляем в салат.

3. Разрезаем авокадо пополам, вынимаем косточку и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в салат.

4. Заправляем оливковым маслом.

5. Режем тонкими слайсами семгу и заворачиваем в нее творожный сыр. Добавляем в салат.