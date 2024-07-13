Так борщ вы еще точно не готовили: фирменный рецепт с секретом Дианы Ходаковской

Автор проекта «Дом как маленькое государство», амбассадор семейных ценностей и уюта Диана Ходаковская поделилась с Teleprogramma.pro рецептом своего фирменного борща. При приготовлении блюда используется один маленький секрет, поэтому борщ получается насыщенного бордового цвета.

Ингредиенты:

вода — 3 литра;

одна средняя свекла (ярко-бордового цвета);

грудинка (телятина) — 500 граммов;

одна средняя морковь;

капуста белокочанная — 200 граммов;

грибы сушеные белые 40 граммов;

фасоль — 100 граммов;

картофель — 3 шт.;

одна средняя луковица;

соль, сахар, черный перец, чеснок, зелень укропа и петрушки по вкусу;

помидоры — 2 шт.;

паста томатная — 1 столовая ложка;

сметана — 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

Заранее подготовьте мясо, фасоль и грибы. Фасоль и грибы лучше замочить с вечера. Большую кастрюлю наполните водой на 3/4 и поставьте на огонь. После того как вода закипела, положите в кастрюлю мясо, фасоль и грибы. Очистите свеклу и нарежьте ее на 4–6 крупных частей — это придаст борщу насыщенный малиново-бордовый цвет. Опустите в закипевший бульон. Нарежьте небольшими кубиками картофель и репчатый лук, нашинкуйте капусту, натрите на крупной терке морковь и нарежьте мелкими кубиками помидоры. Через 15 минут после того, как вы положили в кастрюлю свеклу, добавьте картофель, еще через 5–10 минут — капусту. Посолите и поперчите по вкусу.

Пока варятся овощи, приготовьте заправку. Для этого на раскаленную сковороду с маслом для жарки выложите лук и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте морковь, перемешайте. Затем добавьте помидоры, томатную пасту и ложку сметаны, еще раз перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу, можно добавить сахар. Перемешайте и томите на медленном огне три минуты. Достаньте из борща куски свеклы и остудите их холодной водой. Они будут казаться вам блеклыми и недоваренными, но так и должно быть. Добавьте заправку к бульону, помешивая, доведите до кипения. Попробуйте на соль и готовность. На этом этапе приготовления борщ должен быть оранжевого цвета.

Секретное действие:

Половину вареной свеклы натрите на мелкой терке, а другую порежьте тонкими ломтиками. Обратите внимание, какой насыщенный цвет овощ сохранил изнутри. Все витамины также остались. Выключите огонь. Добавьте свеклу в борщ и перемешайте. Больше не кипятите его. Снимите кастрюлю с огня и дайте борщу настояться 15 минут.

Подача:

Мелко нарежьте укроп, подавите чеснок. Нарежьте бородинский хлеб, можно слегка натереть корочку чесноком. Отдельно поставьте сметану и перья зеленого лука. Разлейте борщ по тарелкам, добавьте щепотку укропа и ложку сметаны.