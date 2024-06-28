«Их нужно держать в ежовых рукавицах»: о дочери Боярского и Лизе Моряк, которых называют близнецами, высказался физиогномист

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, заявила, что ее регулярно сравнивают с Елизаветой Боярской. Дочь Михаила Боярского даже называют близнецом Моряк, настолько поклонникам они кажутся похожими.

Физиогномист Олег Воеводин подтвердил внешнее сходство двух Елизавет и назвал похожие черты их характера. По его словам, и у Моряк, и у Боярской форма лица «огонь», актрисы больше направлены на себя.

«Их нужно держать, так скажем, в ежовых рукавицах, потому что они самораспыляющиеся натуры. У обеих мы видим заниженную самооценку со скачками на завышенную. Одинаковые верхняя губа и галочка на верхней губе. То есть они быстро уходят в депрессию и так же быстро из нее выходят.

Они обе оптимистки. Причем оптимистки на всю голову. Даже если все будет плохо, они скажут: «Дорогой, не переживай, все будет хорошо, я точно знаю». Цвет глаз у актрис одинаковый, серо-зелено-голубой, так называемый хамелеон. Эти люди чувствуют любые изменения и быстро на них реагируют», — сообщила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.