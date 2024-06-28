Сколько можно съесть арбуза и дыни за день, чтобы не растолстеть: точную норму в граммах назвала диетолог

Если вы едите арбуз и дыню, то от других фруктов в это время нужно отказаться. Фото: freepik.com

В бахчевых культурах содержится много сахара.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, сколько арбуза и дыни можно съедать в день, чтобы не набрать лишний вес. Она посоветовала при покупке ранних бахчей выбирать сорта, выращенные российскими фермерами на юге. 

Плоды у этих сортов небольшие, весом два-три килограмма, но очень вкусные. Кроме того, местные арбузы — более безопасный продукт, чем импортируемые из других стран. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Но надо понимать, что сейчас это тепличные арбузы и дыни, а самые полезные и вкусные сорта зреют на открытом солнце. Это дыни «карамель», «медовая», «колхозница», «малага», арбузы «роза юго-востока», «лучезарный», «астраханский», «волгарь», «огонек». Они поступят в продажу во второй половине августа и будут не только сладкими на вкус, но и богатыми витаминами и микроэлементами. 

Арбуза и дыни можно съедать 600 граммов в день, порциями по 200 граммов на завтрак, обед и ужин. При этом уже другие фрукты есть нежелательно.  В 100 граммах арбуза содержится пять граммов сахара, а в дыне — восемь граммов. Это соответствует одной и 1,5 ложкам сахар. А если съесть 600 граммов арбуза, это уже шесть ложек сахара», — заявила Мухина.

Читайте также:

Читайте также