Сколько можно съесть арбуза и дыни за день, чтобы не растолстеть: точную норму в граммах назвала диетолог

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, сколько арбуза и дыни можно съедать в день, чтобы не набрать лишний вес. Она посоветовала при покупке ранних бахчей выбирать сорта, выращенные российскими фермерами на юге.

Плоды у этих сортов небольшие, весом два-три килограмма, но очень вкусные. Кроме того, местные арбузы — более безопасный продукт, чем импортируемые из других стран.

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