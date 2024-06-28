Сколько можно съесть арбуза и дыни за день, чтобы не растолстеть: точную норму в граммах назвала диетолог

Врач-диетолог
Плоды у этих сортов небольшие, весом два-три килограмма, но очень вкусные. Кроме того, местные арбузы — более безопасный продукт, чем импортируемые из других стран.
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«Но надо понимать, что сейчас это тепличные арбузы и дыни, а самые полезные и вкусные сорта зреют на открытом солнце. Это дыни «карамель», «медовая», «колхозница», «малага», арбузы «роза юго-востока», «лучезарный», «астраханский», «волгарь», «огонек». Они поступят в продажу во второй половине августа и будут не только сладкими на вкус, но и богатыми витаминами и микроэлементами.
Арбуза и дыни можно съедать 600 граммов в день, порциями по 200 граммов на завтрак, обед и ужин. При этом уже другие фрукты есть нежелательно. В 100 граммах арбуза содержится пять граммов сахара, а в дыне — восемь граммов. Это соответствует одной и 1,5 ложкам сахар. А если съесть 600 граммов арбуза, это уже шесть ложек сахара», — заявила Мухина.
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