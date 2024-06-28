Россиянам объяснили, как определить «химозный» арбуз по внешнему виду

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, чем опасно употребление ранних бахчевых культур. В продаже на рынках и в магазинах уже появились арбузы и дыни. Они, по словам эксперта, обычно импортируются из теплых стран, где климат позволяет производить бахчевые гораздо раньше, чем в более холодных регионах.

Ранние арбузы и дыни привозят из Узбекистана, Турции, Испании, Греции, Египта и Израиля, но они могут содержать большие дозы нитратов и пестицидов. Даже официальная точка продажи не всегда на сто процентов гарантирует их безопасность. По мнению врача, сейчас такие дыни и арбузы покупать не стоит.

«Покупая некачественный арбуз, человек рискует отравиться, применение химических удобрений и стимуляторов роста может отразиться на его здоровье. Особенно это важно для детей, у которых высокая чувствительность к химии и меньшая масса тела. У «химозных» арбузов, как правило, очень насыщенный цвет темно-зеленых полосок, а мякоть — хлипкая, с легким фиолетовым оттенком. Чтобы обезопасить себя и выбрать качественный арбуз, важно обратить внимание на соотношение размера и веса плода. Большой, но легкий арбуз указывает на его недостаточную влажность. Для созревания он может требовать использования химических добавок. Качественная дыня имеет насыщенный запах. Если щелкнуть по фрукту, то звук должен быть глухим», — объяснила Мухина.

Однако, по ее словам, в РФ тоже есть скороспелые сорта арбузов, которые выращивают в теплицах в южных регионах.

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