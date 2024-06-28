«Только перелет стоит миллион рублей»: раскрыто, в какую сумму Бузовой обойдется пребывание в Колумбии

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова уехала из России. На это раз она отправилась в Южную Америку. Бузова прилетела в Колумбию, где проведет весь июль. В пути ей пришлось сделать три пересадки и провести в дороге более 30 часов.

Телезвезда остановилась в домике с бассейном. Она уже побывала на берегу Тихого океана и погуляла среди пальм. Известно, что Ольга будет не только отдыхать, но и снимать свое новое шоу.

Турагент Relax tour Ирина Яблочкина рассказала Teleprogramma.pro, что отдых в Колумбии считается экзотическим. Длительное пребывание в этой стране с учетом авиаперелета, аренды жилья, экскурсий и количества путешествующих может обойтись в десятки миллионов рублей.

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