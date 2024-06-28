«Только перелет стоит миллион рублей»: раскрыто, в какую сумму Бузовой обойдется пребывание в Колумбии

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова уехала из России. На это раз она отправилась в Южную Америку. Бузова прилетела в Колумбию, где проведет весь июль. В пути ей пришлось сделать три пересадки и провести в дороге более 30 часов.
Телезвезда остановилась в домике с бассейном. Она уже побывала на берегу Тихого океана и погуляла среди пальм. Известно, что Ольга будет не только отдыхать, но и снимать свое новое шоу.
Турагент Relax tour Ирина Яблочкина рассказала Teleprogramma.pro, что отдых в Колумбии считается экзотическим. Длительное пребывание в этой стране с учетом авиаперелета, аренды жилья, экскурсий и количества путешествующих может обойтись в десятки миллионов рублей.
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«Только авиаперелет туда-обратно, если она летела с пересадками, обойдется как минимум в миллион рублей. Если даже Бузова летела экономклассом, это не меньше 500 000 рублей. Если она не одна, а большая компании, сумма будет в разы больше.
Что касается отеля, то если это бунгало на воде, то они очень дорогие, от 3 до 5 миллионов рублей. Тем более у нее наверняка будет какой-то ВИП-отдых с катерами и яхтами», — заявила эксперт.
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