«Им нелегко будет сойтись»: об отношениях Алсу и Юсифа Айвазова — ясновидящий Дионисий

После новостей о том, что Алсу решила разойтись с мужем, такой же новостью огорошила публику Анна Нетребко. После 10 лет брака оперная певица намерена развестись с супругом Юсифом Эйвазовым.

И тут же пользователи Сети стали женить Алсу с Юсифом, желая им добра. «А почему бы и нет?» — подумали мы. Ведь они оба из шоу-бизнеса, оба мусульмане, чего не было, к слову, в их предыдущих союзах. Да и по темпераменту хорошо друг к другу подходят — оба спокойные и настроенные на семью.

В общем отправились мы за ответом на этот вопрос к ясновидящему Дионисию .

«Они вряд ли сойдутся. Мужчины-мусульмане склонны к молодым, красивым, ярким дамам, либо к своеобразным творческим натурам, которые могут подыграть, либо импонировать их энергетике, их миропониманию и мироощущениям. Учитывая, что Алсу и Юсиф — оба творческие личности со своим осознанием действительности, им не всегда легко будет сойтись в определенных моментах. Юсиф не будет стремиться выйти на общение к Алсу. А Алсу нужен более легкий мужчина, который сможет отвлечь ее от неприятных эмоций после расставания с Абрамовым», — прокомментировал Дионисий журналисту Teleprogramma.pro.

При этом ясновидящий не исключает, что у артистов может получиться неплохой творческий союз.