Газманова, ежедневно делающего больше 70 упражнений, похвалил фитнес-эксперт: «Выглядеть превосходно ему помогает не только зарядка»

Олег Газманов, которому 22 июля исполнится 73 года, признался, как поддерживает себя в форме. Певец сообщил, что ежедневно тренируется, делая с утра зарядку по 15–20 минут. Она включает в себя приседания с дыхательной гимнастикой. По словам артиста, количество упражнений равно его возрасту. Сколько ему лет, столько он и делает упражнений, то есть 72 раза.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, не вредна ли такая нагрузка для человека в пожилом возрасте. Специалист отметил, что Олег Газманов уже на протяжении длительного времени поддерживает себя в хорошей физической форме.

«Я еще помню старое выступление, где он во время концерта выполнял прямо на сцене акробатические трюки. При этом он продолжает себя поддерживать в хорошем функциональном состоянии, выполняя разные комплексы упражнений, включая приседания и дыхательные практики. Для Газманова такая нагрузка в его возрасте является достаточной и очень ему подходит для поддержания той формы, в которой он сейчас находится. Певец за много лет научился чувствовать свое тело и прислушиваться к нему. Ну и, судя по его форме, это у него получается в высшей степени превосходно», — считает Каневский.

Однако, по его словам, это не значит, что методики Олега Газманова могут подойти другим людям, тем более молодым. Для них такой нагрузки будет просто недостаточно. Также эксперт предположил, что оставаться в хорошей форме певцу позволяет сбалансированный рацион питания.

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