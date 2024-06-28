Эти три фрукта помогут добиться идеального загара: смело берите на пляж

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, употребление каких фруктов поможет получить идеальный загар. Это, прежде всего, фрукты с высоким содержанием бета-каротина, такие как манго, апельсины, ананас, а также арбуз.

«Бета-каротин способствует равномерному загару и сохранению здоровья кожи. Также полезно употреблять ягоды, например чернику или малину, которые богаты антиоксидантами и витаминами, способствующими регенерации кожи после воздействия солнечных лучей. Не забывайте о том, что при загаре важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Поэтому фрукты с высоким содержанием воды являются отличным выбором для утоления жажды и поддержания гидратации организма. Это дыня, клубника и персики», — сообщила специалист.

Она также посоветовала готовить безалкогольный крюшон из фруктов, газированной воды и добавлять туда травы, богатые антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут служить естественным защитным фактором от ультрафиолетовых лучей и способствовать здоровью кожи во время загара.

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