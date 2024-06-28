Эти три фрукта помогут добиться идеального загара: смело берите на пляж

Врач-диетолог
«Бета-каротин способствует равномерному загару и сохранению здоровья кожи. Также полезно употреблять ягоды, например чернику или малину, которые богаты антиоксидантами и витаминами, способствующими регенерации кожи после воздействия солнечных лучей.
Не забывайте о том, что при загаре важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Поэтому фрукты с высоким содержанием воды являются отличным выбором для утоления жажды и поддержания гидратации организма. Это дыня, клубника и персики», — сообщила специалист.
Она также посоветовала готовить безалкогольный крюшон из фруктов, газированной воды и добавлять туда травы, богатые антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут служить естественным защитным фактором от ультрафиолетовых лучей и способствовать здоровью кожи во время загара.
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«Некоторые травы и растения обладают свойствами фотопротекторов и могут помочь уменьшить воздействие солнечных лучей на кожу. Например, зеленый чай содержит полифенолы, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных солнечным излучением. Также можно использовать ягоды облепихи, ее семечки содержат масло, которое обладает природными свойствами защиты от солнечных лучей, благодаря высокому содержанию витамина.
При этом фитофотозащита не является альтернативой солнцезащитным средствам, поэтому необходимо применять средства с высоким уровнем SPF для надлежащей защиты кожи от солнечных ожогов и преждевременного старения», — отметила Мухина.
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