«Миру нужна другая Алсу!»: как певица может обратить развод в свою пользу — ясновидящая Хуснетдинова

27 июня состоялся мировой суд по делу о расторжении брака певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Супруги согласились взять два месяца на размышление, то есть артистка решила дать шанс своему избраннику.

Teleprogramma.pro обсудила с ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой этот момент. Экстрасенс считает, что Алсу поступит не совсем правильно, простив своего неверного мужа. Именно развод может стать для нее, как личности, и ее карьеры мощным толчком для развития, полагает собеседница издания.

«Она засиделась в зоне комфорта и срослась с образом романтичной и лиричной девушки. Алсу законсервировалась в этой своей «хорошести». Данный период жизни ей надо использовать, чтобы круто изменить свою судьбу и свое творчество. Например, выпустить свою львицу и начать петь рок! Есть ощущение, что Алсу проживает не свою жизнь, действует так, «как папа сказал». Будет жаль, если Алсу вернется в свои рамки, для публики она станет обычной «терпилой». Миру нужна другая Алсу!» — прокомментировала Айгуль Хуснетдинова.