«Самая манкая»: мужчины признали Алсу привлекательнее Анастасии Решетовой

«Конечно, как у любого нормального мужчины, взгляд сразу падает в глубокое декольте Анастасии Решетовой. Но для меня, как мужчины зрелого, «ложбинка греха» — не самое главное в женщине. Увидев, как Алсу царственно держится, какой у нее взгляд, понимаешь: именно эта женщина настоящий бриллиант, а не подделка. Думаю, идти рядом с такой женщиной рука об руку — большое счастье», — прокомментировал выбор известный фотохудожник Валерий Одинцов .

Пластический хирург Владимир Плахотин заметил, что Алсу обыграла Анастасию Решетову не только в привлекательности, но и в том, какую огранку она получила в результате работы бьюти-специалистов.

«Если сравнивать Алсу и Анастасию, богиня и эталон в этой паре — певица. А Решетова пока остается ее подражателем, копией», — сказал эксперт.

И заметил, что на самом деле не стал бы открывать на ее месте так сильно декольте перед публикой. В нем есть погрешности. Да и иногда, чтобы вызвать интерес у мужчин, лучше скрывать, чем обнажать.