«Самая манкая»: мужчины признали Алсу привлекательнее Анастасии Решетовой
Алсу и Настя Решетова. Фото: соцсети А. Решетовой и А. Абрамовой
Что нужно было Яну Абрамову — остается загадкой.
Как думаете, кто привлекательнее для мужчин — Алсу или ее соперница Анастасия Решетова? Звезды, конечно, похожи, но все-таки типаж у красавиц разный. И это притом, что обе они брюнетки, обе обладают роскошными фигурами, полными губками и миниатюрными носиками.
Ответим сразу: в импровизированном конкурсе «Самая манкая», который сайт Teleprogramma.pro провел на своем ресурсе с привлечением мужчин-звезд и экспертов красоты, победила певица Алсу. Она показалась представителям сильного пола намного притягательнее Анастасии Решетовой.
«Конечно, как у любого нормального мужчины, взгляд сразу падает в глубокое декольте Анастасии Решетовой. Но для меня, как мужчины зрелого, «ложбинка греха» — не самое главное в женщине. Увидев, как Алсу царственно держится, какой у нее взгляд, понимаешь: именно эта женщина настоящий бриллиант, а не подделка. Думаю, идти рядом с такой женщиной рука об руку — большое счастье», — прокомментировал выбор известный фотохудожник Валерий Одинцов.
Пластический хирург Владимир Плахотин заметил, что Алсу обыграла Анастасию Решетову не только в привлекательности, но и в том, какую огранку она получила в результате работы бьюти-специалистов.
«Если сравнивать Алсу и Анастасию, богиня и эталон в этой паре — певица. А Решетова пока остается ее подражателем, копией», — сказал эксперт.
И заметил, что на самом деле не стал бы открывать на ее месте так сильно декольте перед публикой. В нем есть погрешности. Да и иногда, чтобы вызвать интерес у мужчин, лучше скрывать, чем обнажать.
«Не исключаю, что Настя лет через 5–10 как вино наберется крепости и станет выглядеть дороже», — добавил пластический хирург.
Алсу. Фото: соцсети А Абрамовой
Шоумен и звезда «Дома-2» Степан Меньщиков тоже проголосовал за Алсу.
«Я поддержу Алсу! Давно ее знаю, у нее прекрасные ресурсы», — сказал Степан.