«Сговоры, голод, нервное напряжение»: о трудностях на «Выжить в Дубае» рассказал Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко раскрыл журналисту Teleprogramma.pro, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в шоу ТНТ «Выжить в Дубае».

Актер не скрыл, что общение с «племенем» не всегда было простым, особенно из-за того, что с одними и теми же людьми приходилось находиться рядом постоянно.

«Не было возможности вообще уединиться. Плюс еще постоянно происходили какие-то сговоры, объединения по симпатиям, обсуждения друг друга. Мы же все разные, настроения меняются. К тому же все это накалялось из-за того, что мы немножко голодали. Не так, конечно, как в «Звездах в Африке», но недоедание сказывалось», — признался Чепурченко.

По словам артиста, нервное напряжение ему приходилось чувствовать на каждом испытании. Однако общие состязания приносили не только страх, но и приятное чувство азарта. А вот игра на вылет — это всегда грустно. Ведь осознание того, что тебя обсуждают за спиной, мало кому приятно.