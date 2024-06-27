Кети Топурия рассказала, что чуть не осталась без волос: «Слишком расслабилась»

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия — счастливая мама двоих детей. Певица растит с мужем Львом Деньговым сына Адама. Также от первого брака у нее есть девятилетняя дочка Оливия. Не так давно 37-летняя певица объявила, что ждет третьего ребенка.

Как рассказала Teleprogramma.pro Топурия, она принимает участие во всех шалостях своих детей.

«Я была и в «парикмахерской», один раз чуть не лишилась волос. Слишком расслабилась, а в ход пошли ножницы, но вовремя пришла в себя. Украсить меня всегда хочет дочка. Она прически мне делает, красит. Очень любит играть в салон. И один раз с волосами были проблемы, когда она была совсем маленькая. Решила их отрезать, но это было незаметно. А недавно она сама себе челку постригла, кстати, неплохо. И вообще красится она очень даже хорошо. У нее талант», — заявила певица.

По словам Кети Топурия, когда она была ребенком, тоже любила краситься и делать прически, но на родителях не экспериментировала, ограничиваясь подругами.

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