«Она в расцвете сил, красивая»: Нетребко после развода с Эйвазовым снова выйдет замуж, считает Шаляпин

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал развод еще одной звездной пары. Артисты мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о расставании после 10 лет брака.

Шаляпин заявил, что десять лет брака — огромный срок по современным меркам и за это время чувства супругов могли просто угаснуть, однако Нетребко и Эйвазов разойдутся мирно и не будут публично выяснять отношения.

«Я Юсифа знаю лично, он действительно очень жизнерадостный, добрый, светлый человек. Анна была с ним как за каменной стеной и будет дальше. Я думаю, что он останется другом ей навсегда и всегда подставит плечо. Потому что Анна Нетребко, безусловно, очень помогла Юсифу Эйвазову в карьере. Несмотря на то что Юсиф очень талантливый человек, все-таки без поддержки очень сложно занять определенный уровень», — заявил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

По его мнению, Эйвазов, несмотря на развод, всегда будет считать Нетребко близким человеком. При этом шоумен не исключил, что после расторжения брака оперная дива найдет новую любовь и вновь выйдет замуж.

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