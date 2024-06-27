«У меня 26 видов овощей, ягод и фруктов»: что растет в саду у Аниты Цой и чем она гордится особенно

А вы знаете, что популярная певица Анита Цой — заядлая огородница? Она не только много лет копошится на грядках, но и собственноручно делает домашние закрутки!

Сайту Teleprogramma.pro звезда рассказала, что уже 30 лет с удовольствием занимается фруктовыми и овощными культурами в личном подворье. Раньше всю работу в саду она выполняла сама, а теперь у нее появились помощники.

«Они знают, как рыхлить и удобрять землю, чем лечить и как подкармливать растения, как собирать урожай и как хранить его. Единственное, что я делаю сама, это занимаюсь обрезкой фруктовых деревьев и пасынкованием огурцов, помидоров и баклажанов. Наверное, я могла бы стать прекрасным цирюльником, а теперь во мне живет «овощной парикмахер»! — засмеялась Анита.

Разнообразию культур в саду Аниты Цой можно только удивляться и восхищаться!

«У меня 26 видов овощей, ягод и фруктов. Горжусь баклажанами, помидорами, пекинской капустой, голубикой, клюквой и брусникой», — не скрыла певица.