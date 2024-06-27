«Милонов отчасти прав»: Шаляпин — об инициативе депутата регламентировать размер губ у женщин

Прохор Шаляпин поддержал депутата Виталия Милонова в его негодовании по поводу увлечения соотечественницами увеличением губ. Он также считает, что в стремлении к красоте многие девушки перебарщивают.

Однако певец убежден, что регламентировать размер губ на законодательном уровне, как предложил это делать депутат, неправильно.

«Отчасти Милонов прав, потому что очень многие девочки по какой-то своей, наверное, внутренней незрелости делают не самые удачные изменения во внешности. Но, с другой стороны, мы все-таки живем в свободной стране, каждый вправе распоряжаться своим телом так, как он хочет.

Думаю, что можно найти другие способы решения этой проблемы. Например, перед пластикой пройти какой-то специальный курс, чтобы девушки понимали, на что они идут. Или ввести закон о разрешении пластики с уже зрелого возраста и по определенным показаниям, а не просто так», — предложил Прохор Шаляпин в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro.