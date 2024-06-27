«Нужно выдвинуть законопроект об увеличении мужского детородного органа»: Ермакова о предложении Милонова

Надежда Ермакова немало удивилась попытке Виталия Милонова сделать россиянок красивее.

Законотворец уверен, что современные женщины перебарщивают с филлерами в губах, пугая внешним видом детей. Чтобы дамы были привлекательными, а их отпрыски жили без страха, Милонов предложил прописать на уровне Минздрава разрешенный размер губ. Сделаешь больше указанного — нарушишь закон.

«Мне кажется, тогда надо встречно выдвигать законопроект об увеличении мужского детородного органа. Ну а что, если женщины делают, тогда и мужчины должны соответствовать! Чего только мы должны страдать от припадков красоты? Пускай мужчины тоже соответствуют нашим требованиям! В следующий раз, когда он будет придумывать вот такие законопроекты, пускай с себя начнет и покажет личным примером!» — прокомментировала инициативу Милонова для Teleprogramma.pro звезда «Дома-2».