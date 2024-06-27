«Болезнь сжигает его изнутри»: страшный диагноз Кушанашвили подтверждается, сообщила таролог

Телеведущий Отар Кушанашвили на прошлой неделе был экстренно госпитализирован, ему сделали операцию на брюшной полости из-за острой непроходимости кишечника.
В СМИ появилась информация, что причиной недуга стала злокачественная опухоль. Супруга шоумена опровергла эти сообщения. После операции Кушанашвили какое-то время был подключен к аппарату ИВЛ, но затем его вывели из медикаментозного сна, он пришел в сознание.
Таролог Анна Савельева рассказала, что сейчас происходит с Кушанашвили. Разложив карты, она заявила, что, к сожалению, диагноз «рак» подтверждается.
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«Он болен серьезно. Болезнь как бы сжигает его изнутри. Причем лечат один орган, а «выплывает» другой. По поводу подозрения на онкозаболевание могу сказать, что, да: у него идет этот страшный диагноз. Судя по картам, он не справляется со своим недугом, ему становится только хуже», — сообщила Савельева в беседе с Teleprogramma.pro.
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