«Я уже никого не узнаю — все на одно лицо!»: Поргина — об увеличении губ и вмешательстве во внешность женщин

Виталий Милонов оригинально решил «навести порядок» в красоте российских женщин. Он возмутился, что современные дамы делают слишком большие и уродливые губы, а бороться он с этим решил при помощи буквы закона. Дескать, надо прописать все через Минздрав, чтобы губы «качали» только врачи и только до определенного объема.

Актриса Людмила Поргина поддержала депутата в том, что тренд на большие губы малоприятен и непонятен. Однако решать эту болезнь общества, полагает вдова Николая Караченцова, нужно не запретами, а донесением до женщин информации, воспитанием эстетических качеств и культуры поведения.

«Господь дал каждому из нас уникальную внешность, форму рук и длину ног, свой цвет глаз и размер губ. Но когда я выхожу на Тверскую, мне навстречу идут одинаковые люди, с одинаковыми губами, носами, ресницами, нет индивидуальности. Я за то, чтобы человек сохранял свое лицо, своего Бога в душе. Нам дана именно такая внешность, так принимайте этот подарок с благодарностью, цените. Что вы все стремитесь себя переделать? Когда я прихожу в места, где собираются представители шоу-бизнеса, то уже никого не узнаю — все перешиты, все омоложены, все скукоженные», — сказала Людмила Поргина.

Она напомнила про актрису Фаину Раневскую, которая обладала очень специфической внешностью, но люди ее обожали именно такой, какая она есть.

«Я думаю, что по телевидению и в других СМИ людям должны говорить о важности сохранения индивидуальности каждого человека и его души. Мы не можем быть все похожи друг на друга», — сказала собеседница издания.