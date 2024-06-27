Развода с дележкой имущества у Нетребко и Эйвазова не будет, заявил адвокат: «Не факт, что брак вообще настоящий»

Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Пара рассталась после 10 лет брака. По некоторым данным, причиной развода стало то, что супруги жили в разных странах, в результате чего их отношения постепенно угасли.

Известно, что Анна Нетребко постоянно проживает в столице Австрии и имеет за границей несколько роскошных квартир.

Адвокат Александр Бенхин считает, что Нетребко и Эйвазов не будут делить в ходе развода имущество, поскольку между ними, скорее всего, был заключен контракт, так как оба являются гражданами Евросоюза.

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