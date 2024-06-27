Развода с дележкой имущества у Нетребко и Эйвазова не будет, заявил адвокат: «Не факт, что брак вообще настоящий»

Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Пара рассталась после 10 лет брака. По некоторым данным, причиной развода стало то, что супруги жили в разных странах, в результате чего их отношения постепенно угасли.
Известно, что Анна Нетребко постоянно проживает в столице Австрии и имеет за границей несколько роскошных квартир.
Адвокат Александр Бенхин считает, что Нетребко и Эйвазов не будут делить в ходе развода имущество, поскольку между ними, скорее всего, был заключен контракт, так как оба являются гражданами Евросоюза.
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«Брак заключали, скорее всего, даже не в России. И не факт, что это вообще настоящий брак. То есть это мог быть изначально просто брачный контракт или какой-нибудь договор о совместном проживании, который сразу же делит и полномочия, и имущество. То есть у них стопроцентно все это четко уже заранее было оговорено, что это такой явный коммерческий брак. И есть документы, которые полностью регламентируют то, что между ними происходит в имущественном отношении.
Никакой дележки, никаких судов априори быть не может, не стоит надеяться на веселый развод. Возможно, позже какие-то детали всплывут: измены, скандалы, интриги, расследования, но в плане имущества ничего веселого нас не ждет», — заявил Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro.
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