Варшавер рассмеялся, когда услышал о борьбе Милонова с большими губами: «Женщины — это святое»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер отреагировал на инициативу политика Виталия Милонова регламентировать увеличение губ для женщин. Депутат уверен, что на уровне Минздрава должен быть прописан их объем, поскольку «пугаются дети», пишет govoritmoskva.ru.

Марк Борисович рассмеялся, когда услышал от журналиста Teleprogramma.pro эту новость, видимо, не до конца поверив, что такое предложение может серьезно обсуждаться.

Театральный деятель не скрыл, что ему не нравится современная мода на утрированные губы, однако запрещать их делать женщинам нельзя.

«Каждый человек имеет право располагать своей внешностью так, как ему хочется, никто на это влиять не должен. Другой вопрос, что мы живем в обществе, и надо немножко понимать, как выглядеть достойно и как достойно быть человеком России. Но никаких законов нельзя принимать по этому поводу, это неправильно. Женщина — это святое», — прокомментировал Марк Варшавер.